В золотистом платье с откровенными вырезами: Кеке Палмер продемонстрировала гламурный аутфит

Кеке Палмер / © Associated Press

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Американская актриса и певица Кеке Палмер посетила церемонию CFDA Fashion Awards в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Знаменитость позировала перед фотокамерами в винтажном золотистом макси-платье Bob Mackie из коллекции Timeless Vixen, украшенном блестящим бисером и пайетками. Наряд имел лиф с формованными чашечками и тонкие бретельки, которые перекрещивались на груди и обхватывали шею.

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Кеке Палмер / © Associated Press

Лиф и юбка соединялись несколькими полосками, расходящимися лучами. Спина также была почти полностью обнажена. На юбке спереди был высокий разрез. В таком наряде актриса смогла продемонстрировать свою флористическую татуировку.

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Кеке Палмер / © Associated Press

К платью Палмер подобрала золотистые босоножки цвета металлик на шпильках с застежками вокруг лодыжек. В ушах у нее были длинные блестящие серьги, а на руках — кольца с камнями.

Кеке уложила свои медно-рыжие волосы в объемные локоны, нанесла макияж с пышными ресницами и коричневой помадой. Завершили образ нежно-розовый маникюр и черный педикюр.

Кеке Палмер / © Associated Press

Напомним, Кеке Палмер в дымчато-розовой шубе и мини-платье с поясом появилась на шоу.

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