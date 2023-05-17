В золотом платье и с роскошным колье: Энн Хэтэуэй на светской вечеринке в Венеции

Энн Хэтэуэй приехала в Италию, чтобы посетить светское мероприятие, организованное ювелирным брендом. На дорожке актриса появилась в платье с капюшоном, расшитом золотыми и серебряными блестками, с глубоким вырезом на декольте и очень пикантным разрезом до бедра от Versace.

В этом наряде Энн выглядит особенно худой. Актриса дополнила свой вечерний образ огромным бриллиантовым колье с пятью розовыми камнями, несколькими браслетами с цветными камнями и кольцом на пальце. На лице у нее был макияж в натуральных оттенках, а волосы распустила и зачесала назад. Обута актриса была в босоножки оттенка металлик.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Хэтэуэй в последнее время блистает в центре внимания на всех мероприятиях, которые посещает. Недавно она повторила культовый образ с булавками Элизабет Херли от Versace.

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