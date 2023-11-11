В золотом белье с цепочками: модель похвасталась идеальной фигурой и сексуальными ягодицами

Модель и звезда реалити – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram очередную порцию пикантных фотографий, которую она сделала в своей спальне.

Арабелла Чи/Instagram

На фото блондинка предстала в эффектном золотом белье, которое сверкало от лучей солнца, с серебряными цепочками, украшавшими тело.

Арабелла Чи/Instagram

Чи продемонстрировала идеальную фигуру, соблазнительное декольте и упругие сексуальные ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram

Девушка сделала укладку, закинув волосы на одну сторону, и макияж в нюдовых оттенках. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке – золотой браслет.

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась пикантным декольте, загорая на шезлонге.

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