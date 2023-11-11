В золотом белье с цепочками: модель похвасталась идеальной фигурой и сексуальными ягодицами

Арабелла Чи пополнила гардероб красивым бельем, которое примеряла и устроила фотосет.
Модель и звезда реалити – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram очередную порцию пикантных фотографий, которую она сделала в своей спальне.
На фото блондинка предстала в эффектном золотом белье, которое сверкало от лучей солнца, с серебряными цепочками, украшавшими тело.
Чи продемонстрировала идеальную фигуру, соблазнительное декольте и упругие сексуальные ягодицы.
Девушка сделала укладку, закинув волосы на одну сторону, и макияж в нюдовых оттенках. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке – золотой браслет.
Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась пикантным декольте, загорая на шезлонге.
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