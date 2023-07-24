В золотом бикини и чулках в сетку: обольстительная британская модель похвасталась сексуальными формами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых она предстала в откровенном образе.

Меган Бартон Хенсон/Instagram Меган Бартон Хенсон

Перед фотокамерой красавица предстала в золотом бикини на завязках, черных чулках в сетку и босоножках на шпильках. Меган обольстительно похвасталась сексуальными формами. Она выглядит просто невероятно.

Меган Бартон Хенсон/Instagram Меган Бартон Хенсон

Соблазнительный лук Хенсон дополнила красивой укладкой с локонами, нежным макияжем и украшениями.

Меган Бартон Хенсон/Instagram Меган Бартон Хенсон

Напомним, Меган Бартон Хенсон вместе со своей подругой похвастались сексуальными фигурами в смелом кружевном нижнем белье лимонного цвета с поясами для подтяжек.

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