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В золотом бикини и украшениях: американская знаменитость попала в объективы папарацци на пляже в Майами

В золотом бикини и украшениях: американская знаменитость попала в объективы папарацци на пляже в Майами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
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В золотом бикини и украшениях: американская знаменитость попала в объективы папарацци на пляже в Майами

Наташа Грациано / Фото: Getty Images

Мотивационный оратор в гламурном купальнике продемонстрировала сексуальные формы.

Папарацци подловили мотивационного оратора и писательницу – Наташу Грациано, когда она отдыхала на пляже в Майами. Знаменитость купалась, загорала и гуляла по побережью.

Одета Нашата была в золотое бикини на завязках, лиф которого прекрасно подчеркнул ее сексуальный бюст. Талию она украсила цепочкой-ожерельем.

Наташа Грациано / © Getty Images
Наташа Грациано / Фото: Getty Images

Грациано распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами, перламутровый маникюр и дополнила пляжный лук множеством аксессуаров: в ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на шее – роскошная широкая цепочка, инкрустированная камнями и деликатные цепочки с крестиком и подвеской в виде ее имени. На руках у нее были кольца и браслеты с камнями.

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Дата публикации
Просмотры
748
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