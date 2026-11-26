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В золотом бикини на яхте: Хейли Бибер отметила 30-летие на Багамах с мужем и звездными подругами
Кадрами из праздничного путешествия звезда поделилась в Instagram.
Хейли Бибер отпраздновала юбилей в тропическом раю. Модель и основательница косметического бренда Rhode отметила 30-летие на Багамах в компании мужа Джастина Бибера и близких друзей.
Хейли исполнилось 30 лет 22 ноября, а чуть позже она опубликовала серию фотографий с отдыха. На одном из снимков именинница позирует на яхте в эффектном металлическом золотом бикини. Образ она дополнила леопардовой накидкой с меховым воротником, соломенной шляпой и солнцезащитными очками.
На другом фото модель демонстрирует пляжный образ с сумкой Chanel.
Не обошлось и без романтики. Хейли показала несколько кадров с Джастином: супруги обнимались и целовались на фоне праздничного салюта.
Для вечерней части торжества модель выбрала откровенный зеленый топ с золотой шнуровкой, а также брюки с анималистичным принтом.
В завершение фотоподборки Хейли показала праздничный торт — двухъярусный красный десерт со свечами и крупной цифрой 30.
Судя по публикациям в соцсетях, компанию супругам составили Кендалл и Кайли Дженнер, актриса Камила Морроне и певица Джастин Скай.
Ранее, напомним, обнаженная и с обесцвеченными бровями Хейли Бибер снялась для глянца.