Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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Хейли Бибер отпраздновала юбилей в тропическом раю. Модель и основательница косметического бренда Rhode отметила 30-летие на Багамах в компании мужа Джастина Бибера и близких друзей.

Хейли исполнилось 30 лет 22 ноября, а чуть позже она опубликовала серию фотографий с отдыха. На одном из снимков именинница позирует на яхте в эффектном металлическом золотом бикини. Образ она дополнила леопардовой накидкой с меховым воротником, соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

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Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

На другом фото модель демонстрирует пляжный образ с сумкой Chanel.

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Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Не обошлось и без романтики. Хейли показала несколько кадров с Джастином: супруги обнимались и целовались на фоне праздничного салюта.

Хейли и Джастин Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли и Джастин Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Для вечерней части торжества модель выбрала откровенный зеленый топ с золотой шнуровкой, а также брюки с анималистичным принтом.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

В завершение фотоподборки Хейли показала праздничный торт — двухъярусный красный десерт со свечами и крупной цифрой 30.

Хейли Бибер исполнилось 30 / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер с подругами / © Instagram Хейли Бибер

Судя по публикациям в соцсетях, компанию супругам составили Кендалл и Кайли Дженнер, актриса Камила Морроне и певица Джастин Скай.

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Ранее, напомним, обнаженная и с обесцвеченными бровями Хейли Бибер снялась для глянца.

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