В золотом бикини на яхте: звезда реалити похвасталась идеальной фигурой и длинными ногами

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с подписчиками в Instagram новым фото с отдыха.

Блондинка сфотографировалась во время морской прогулки на яхте. Эмма позировала в золотом бикини. На талии она завязала парео такого же цвета.

Эмма Эрнан/Instagram

Красавица продемонстрировала идеальную фигуру, сексуальное декольте и длинные стройные ноги.

Звезда реалити собрала волосы в высокий пучок, надела на лицо солнцезащитные очки в бежево-желтой оправе и украсила уши серьгами-кольцами.

В кадр также попала большая розовая сумка от Chanel.

Напомним, ранее Эмма Эрнан в красном мини-платье продемонстрировала соблазнительный бюст.

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