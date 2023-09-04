В золотом боди с декольте и черной накидке с бахромой: Кейт Бекинсэйл очаровала образом на amfAR Gala

Ежегодно это благотворительное мероприятие собирает самые сливки общества, поскольку они могут выгулять свои роскошные наряды перед фотографами. Не упустила шанс и Кейт.

Актриса Кейт Бекинсэйл поразила роскошным и сексуальным нарядом, который выбрала для благотворительного ежегодного мероприятия amfAR Gala Venezia 2023, которое состоялось в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.

На Кейт был роскошный черно-золотой образ от бренда Georges Chakra, состоящий из золотого боди с декольте до пупка и полностью расшитого пайетками.

Поверх этого сексуального боди Кейт надела прозрачную черную накидку с высокой горловиной и разрезом. Края этого необычного изделия были обшиты золотой бахромой. Также у накидки были длинный шлейф.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Дополняли образ звезды высока прическа, яркий макияж с румянами, а также роскошные ювелирные украшения - огромное фиолетовое кольцо в форме сердца и золотые серьги с камнями.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Также довольно смело и экстравагантно смотрелись туфли Кейт, поскольку были на громадной золотой платформе.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

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