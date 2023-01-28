В золотом бюстгальтере от украинского бренда и без трусов: Деми Роуз в смелом образе позировала на камеру

Британская "Ким Кардашьян" в откровенном аутфите похвасталась сексуальными формами.
Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Египте. На них она предстала в провокационном образе.
На Деми был золотой винтажный бюстгальтер от украинского бренда NUÉ, изготовленный из веревки, скрученной в спираль, и украшенный стразами. На сайте бренда стоимость бюстгальтера составляет 831 доллар.
На низ Роуз решила не одевать трусы. Она просто завязала на бедрах полупрозрачный белый шарф с орнаментом, обнажив часть своего сексуального тела.
Красавица с разных ракурсов соблазнительно продемонстрировала сексуальные формы.
Аутфит модель дополнила золотистой сумочкой. Волосы она собрала вверх, сделала макияж с пышными ресницами и украсила пальцы кольцами с камнями.
Напомним, Деми Роуз в прозрачном платье с американской проймой похвасталась сексуальным пышным бюстом.
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