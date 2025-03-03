В золотом и черном с разрезами: два платья 69-летней Донателлы Версаче на вечеринках в Калифорнии

69-летний модельер Донателла Версаче появилась среди гостей сразу двух мероприятий в США, которые были посвящены 97-й премии "Оскар".
Вначале звездный модельер появилась на Vanity Fair Oscar Party, которое состоялось сразу после церемонии вручения. Там она позировала перед фотографами в длинном золотом платье-водолазке, украшенном нитями, бисером и камнями.
В некоторых местах платье было немного прозрачным. Этот образ Донателла дополнила прической с голливудской волной, макияжем, а также украшениями с огромными бриллиантами.
Второе платье Версаче надела на вечеринку, которая проходила параллельно и организована была Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Ее наряд в этот раз был черного цвета, выполнен на одно плечо, украшен прозрачными вставками и камнями. Дизайн платья напоминал как-будто разрезы на ткани.
Такой фасон нарядов любимы у модельера, однако как-то она выбрала мини для светского выхода. Донателла появилась среди гостей мероприятия в Лондоне - посетила премьерный показ мюзикла по мотивам фильма "Дьявол носит Prada".
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