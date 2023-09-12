В золотом комбинезоне с пайетками в стиле диско: гламурная Блейк Лайвли на показе Michael Kors

Актриса одна из самых преданных поклонниц этого бренда и не пропускает показы.

В Нью-Йорке состоялся показ коллекции Michael Kors весна-лето 2024. Мероприятие прошло в районе Бруклин и собрало множество звездных гостей и друзей бренда.

Одной из тех, кто часто посещает показы этого бренда, является актриса и многодетная мать Блейк Лайвли - звезда сериала "Сплетница". Она пришла на модное шоу в золотом комбинезоне полностью расшитом пайетками.

Наряд имел широкие бретели, декольте и брюки-клеш. Комбинезон Блейк напоминал стиль диско 70-х годов.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

А вот дополнила она свой лук лаконичным бежевым ремешком на талии, крупными серьгами в ушах и объемной укладкой с локонами и макияжем, который в этот раз был нейтральным.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Также Блейк надела под свой гламурный диско-лук длинное классическое пальто и взяла небольшую сумку на золотой цепочке, но перед камерами в них не позировала. С этими вещами ее заметили в первом ряду шоу.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

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