В золотом костюме и с яркой помадой: Сальма Хайек посетила благотворительный вечер

57-летняя голливудская звезда Сальма Хайек опять вышла в свет, но, в отличие от своих недавних появлений, удивила нарядом, поскольку надела не вечернее платье, а брючный костюм-тройку.

Однако своему любимому стилю звезда не изменила, ведь ее наряд был полностью расшит золотым бисером. Дополнила Сальма образ клатчем-коробкой, обувью на каблуках и бриллиантовым колье на шее.

Волосы в этот раз актриса распустила и выпрямила, а на лице сделала макияж с яркой малиновой помадой.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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