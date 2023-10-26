В золотом костюме и с яркой помадой: Сальма Хайек посетила благотворительный вечер

В Нью-Йорке, в ресторане Rainbow Room, состоялся благотворительный вечер Hadrian Gala, организованный Всемирным фондом памятников.
57-летняя голливудская звезда Сальма Хайек опять вышла в свет, но, в отличие от своих недавних появлений, удивила нарядом, поскольку надела не вечернее платье, а брючный костюм-тройку.
Однако своему любимому стилю звезда не изменила, ведь ее наряд был полностью расшит золотым бисером. Дополнила Сальма образ клатчем-коробкой, обувью на каблуках и бриллиантовым колье на шее.
Волосы в этот раз актриса распустила и выпрямила, а на лице сделала макияж с яркой малиновой помадой.
Читайте также:
- В голубой кожанке и юбке-карандаше: стильная Сальма Хайек посетила выставку Gucci
- В синем платье и на каблуках: Сальма Хайек сходила с дочерью на мероприятие к Бекхэмам
- В белоснежном платье с драпировкой: Сальмы Хайек появилась на кинофестивале в Торонто