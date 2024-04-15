В золотом костюме от Giorgio Armani: 77-летняя Гленн Клоуз продемонстрировала молодой вид на мероприятии

Актриса своим примером доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.
Гленн Клоуз посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
На красную дорожку она вышла в эффектном аутфите. На актрисе был костюм золотого цвета от бренда Giorgio Armani, состоявший из блузки и прямых брюк. Аутфит Гленн дополнила золотыми балетками с перфорацией и клатчем в тон.
Клоуз сделала стильную укладку, макияж с бронзовыми тенями и нежно-розовой помадой и украсила уши элегантными серьгами.
Актриса выглядит прекрасно и молодо, даже не скажешь, что ей 77. На ее лице мало морщин и кожа выглядит сияющей и упругой.
Напомним, Гленн Клоуз в белом костюме и жемчужных серьгах посетила Неделю моды в Париже.
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