В золотом костюме от Giorgio Armani: 77-летняя Гленн Клоуз продемонстрировала молодой вид на мероприятии

Актриса своим примером доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Гленн Клоуз посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На красную дорожку она вышла в эффектном аутфите. На актрисе был костюм золотого цвета от бренда Giorgio Armani, состоявший из блузки и прямых брюк. Аутфит Гленн дополнила золотыми балетками с перфорацией и клатчем в тон.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Клоуз сделала стильную укладку, макияж с бронзовыми тенями и нежно-розовой помадой и украсила уши элегантными серьгами.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Актриса выглядит прекрасно и молодо, даже не скажешь, что ей 77. На ее лице мало морщин и кожа выглядит сияющей и упругой.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Напомним, Гленн Клоуз в белом костюме и жемчужных серьгах посетила Неделю моды в Париже.

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