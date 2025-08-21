В золотом костюме с цветами: сестра Кейт Мосс в и вышла в свет довольно скромном наряде

Лотти Мосс / © Associated Press

Реклама

Британская модель — Лотти Мосс — младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс блистала перед камерами в Лондоне. Она посетила премьерный показ фильма «Поймать с поличным», в котором сыграли Зои Кравиц и Остин Батлер.

Модель надела в тот день золотой ансамбль от бренда Outcast, который включал топ-корсет без бретелек и длинную юбку. Обе части наряда были украшены цветами из ткани. Образ Лотти дополнила также гламурными туфлями со стразами, золотой сумкой и большими серьгами-кольцами. Волосы она собрала в высокий пучок.

Лотти Мосс / © Associated Press

На премьерах фильмов Мосс частая гостья, ведь не так давно она посетила премьерный показ комедии «Голый пистолет» в кинотеатре Cineworld Leicester Square, в котором сыграла Памела Андерсон. Лотти надела тогда на мероприятие длинное платье розового цвета и с открытым одним плечом, расклешенными и асимметричными рукавами. Также платье украшали завязки под грудью и принт с цветочными и хищными элементами.

Реклама

Лотти Мосс / © Getty Images