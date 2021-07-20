В золотом купальнике с завязками: Кайли Дженнер соблазнительно позировала на шезлонге

23-летняя звезда реалити примерила гламурный бикини и продемонстрировала сексуальную фигуру.
Кайли Дженнер пополнила свою коллекцию купальников сексуальной новинкой – бикини золотого цвета с завязками на лифе спереди. В нем красотка устроила себе небольшой фотосет.
Сначала она соблазнительно позировала на шезлонге, демонстрируя сексуальные формы.
Затем Кайли сделала селфи в ванной комнате. Она похвасталась пышным декольте и тонкой талией.
Волосы ее были распущены, а на лице отсутствовал макияж.
Читайте также: Обнажила живот и засветила грудь: Кайли Дженнер примерила откровенный наряд