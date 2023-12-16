В золотом "металлическом" мини-платье: актриса Ева Лонгория на мероприятии в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе состоялось открытие очередного фешенебельного отеля, которое собрало различных знаменитостей, светских львиц и миллионеров. Выступал на мероприятии Джастин Тимберлейк, а среди гостей блистала актриса Ева Лонгория.

Звезда пришла в новый отель Fontainebleau в очень гламурном золотом платье. Мини-наряд был выполнен из ткани, которую полностью украшали стразы. Платье имело высокую горловину, а на талии его дополнял широкий коричневый ремень.

Дополнила гламурный вечерний лук звезда золотым клатчем, коричневыми туфлями-лодочками, прической-пучком и ярким макияжем с коричневой помадой на губах.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Звездную вечеринку также посетила дочь скандального экс-президента США Иванка Трамп. На мероприятии она появилась в эффектном платье-бюстье в пол от Monique Lhuillier с бархатным верхом и серебряной юбкой.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

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