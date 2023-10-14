В золотом мини-платье: британская аристократка леди Виктория Херви появилась на вечеринке в Лондоне

Леди Виктория Херви - английская модель, светская львица, аристократка и бывшая It girl. Она активно посещает многие вечеринки, премьеры и модные показы, а также регулярно появляется на кинофестивалях Европы и Америки.

Однако прославилась она в первую очередь своим странным выбором нарядов, которые иногда слишком откровенные, голые и часто неуместны.

Виктория обожает вырезы на платьях, золото и мини. Все это она продемонстрировала в очередной раз, когда появилась на VIP-мероприятии в Лондонской академии моды посвященное бренду Jimmy Choo.

Леди Виктория Херви / Фото: Associated Press

На леди Виктории было золотое платье с одним рукавом и расшитое пайетками. Также у платья была драпировка на бедрах. Наряд она дополнила золотыми серьгами, коричневыми замшевыми ботильонами, несколькими золотыми браслетами The Love от Cartier, сделала макияж и собрала волосы сзади.

Леди Виктория Херви / Фото: Associated Press

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