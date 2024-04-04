В золотом мини-платье: девушка Леонардо Ди Каприо похвасталась стройными ногами

25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – стала главной звездой весенней промокампании Michael Kors, которая была снята на Капри.

Девушка примерила золотое мини-платье, расшитое пайетками, а также комплект, состоящий из топа и юбки с разрезом и поясом из колец. Образы она сочетала с новинками весенне-летней коллекции бренда: кожаными сумками и босоножками.

Напомним, ранее Виттория Черетти выходила на подиум на показе Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

instagram.com/vittoria

Читайте также:

Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо на фотоколле фильме "Однажды в Голливуде" (6 фото)