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В золотом мини-платье: девушка Леонардо Ди Каприо похвасталась стройными ногами

В золотом мини-платье: девушка Леонардо Ди Каприо похвасталась стройными ногами

Виттория Черетти/instagram.com/michaelkors/

Итальянка снялась в рекламе американского бренда.

25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – стала главной звездой весенней промокампании Michael Kors, которая была снята на Капри.

Девушка примерила золотое мини-платье, расшитое пайетками, а также комплект, состоящий из топа и юбки с разрезом и поясом из колец. Образы она сочетала с новинками весенне-летней коллекции бренда: кожаными сумками и босоножками.

Напомним, ранее Виттория Черетти выходила на подиум на показе Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

instagram.com/vittoria / ©
instagram.com/vittoria

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