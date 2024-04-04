В золотом мини-платье: девушка Леонардо Ди Каприо похвасталась стройными ногами

Итальянка снялась в рекламе американского бренда.
25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – стала главной звездой весенней промокампании Michael Kors, которая была снята на Капри.
Девушка примерила золотое мини-платье, расшитое пайетками, а также комплект, состоящий из топа и юбки с разрезом и поясом из колец. Образы она сочетала с новинками весенне-летней коллекции бренда: кожаными сумками и босоножками.
Напомним, ранее Виттория Черетти выходила на подиум на показе Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
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