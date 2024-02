В золотом мини-платье и босоножках на каблуках: Кайя Гербер блистала на вечеринке в Лондоне

Кайя Гербер приехала на мероприятие Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024 в клуб Annabel's в миниатюрном золотом платье с бахромой из весенне-летней коллекции Celine.

Наряд Гербер дополнила золотыми босоножками на каблуках, светлым маникюром и вечерним макияжем, нарисовав черные стрелки на веках и нюдовой помадой подчеркнув губы. У девушки была эффектная укладка легкими волнами. Позировала фотографам Кайя на фоне красивой цветочной стены.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

В этот раз Кайя посетила вечеринку без своей знаменитой мамы Синди Кроуфорд, хотя вместе они тоже часто выходят на дорожку. Мама и дочь всегда великолепно выглядят на публичных мероприятиях.

Напомним, вместе Кайя и Синди посетили 74-ю церемонию вручения Национальной книжной премии США, которая состоялась в Нью-Йорке.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

