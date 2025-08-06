В золотом мини-платье и ботфортах на каблуках: Мэрайя Кэри в гламурном образе появилась на сцене

Мэрайя Кэри / © Getty Images

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Мэрайя Кэри выступила на концерте Brighton Pride 2025, который состоялся в Престон-парке в городе Брайтон на южном побережье Англии.

На сцене звезда продемонстрировала гламурный аутфит. На ней было золотое мини-платье от бренда Versace, которое имело пикантное декольте с драпировкой и бретельками. Наряд Мерайя скомбинировала с блестящими нюдовыми капроновыми колготами и золотыми ботфортами на высоких каблуках от Giuseppe Zanotti.

Мерайя Кэри / © Getty Images

Кэри дополнила образ красивой прической с локонами, насыщенным вечерним макияжем и молочным маникюром. На шее у нее были бриллиантовое ожерелье, а на руках — браслеты и кольца с бриллиантами.

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Напомним, Мэрайя Кэри в леопардовом платье с красивым декольте пришла на интервью.