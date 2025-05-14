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В золотом мини-платье: модель plus-size Эшли Грэм снялась для глянца
Звезда примерила откровенные наряды во время новой фотосессии для известного журнала.
37-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм стала одной из звезд нового специального выпуска журнала V Magazine. В его «золотой» фотосессии под названием Golden Rules она и другие известные манекенщицы примеряли золотые наряды.
Эшли позировала в золотом мини-платье с капюшоном, а также в солнцезащитных очках.
Грэм примерила и другой, более эпатажный образ, состоящий из бюстгальтера и набедренной повязки, выполненных из металла по типу кольчуги.
А на одном из фото модель в платье из зеркальной мозаики встала в позу «мостик».
Сейчас Эшли Грэм не так часто, как раньше, выходит в свет, так как занята в бродвейском мюзикле «Чикаго». В нем она играет главную роль — Рокси Харт. Модель утверждает, что это было мечтой всей ее жизни. Премьера мюзикла с моделью в главной роли состоялась 15 апреля.
Несмотря на свою занятость модель не смогла пропустить Met Gala 2025 — ежегодный Бал института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Эшли приехала на светское мероприятие в светло-сером костюме в тонкую полоску от Boss. Жакет был с V-образным декольте, к которому Грэм прикрепила небольшую брошь, а макси-юбка — с высоким вырезом спереди и шлейфом сзади.