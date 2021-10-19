В золотом мини-платье: Ники Хилтон позировала на красной дорожке

Звезда в последнее время все чаще появляется на светских мероприятиях в Нью-Йорке.

Сестра Пэрис Хилтон, 38-летняя Ники, посетила 15-ю ежегодную церемонию вручения награды Golden Heart Awards. Для мероприятия знаменитость выбрала гламурное золотой мини-платье с длинными рукавами, которое было полностью расшито кристаллами разной величины.

Свой вечерний образ Ники дополнила аксессуарами в цвет платья: золотым клатчем и туфлями-лодочками. Также на лице у нее был макияж с золотистыми тенями на глазах, а вот губы визажисты оформили ей нейтральным блеском. Что касается волос, то Ники решила оставить их распущенными и ровными.

Ники Хилтон / Associated Press

На прошлой неделе Хилтон также была замечена на публике в роскошном платье. Компанию на красной дорожке ей тогда составила мама Кэти Хилтон.

Ники Хилтон / Associated Press

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Стиль Ники Хилтон (21 фото)

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