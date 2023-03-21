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В золотом мини-платье с бахромой: британская звезда реалити продемонстрировала гламурный лук

В золотом мини-платье с бахромой: британская звезда реалити продемонстрировала гламурный лук

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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В золотом мини-платье с бахромой: британская звезда реалити продемонстрировала гламурный лук

Оливия Хокинс/Instagram

Оливия Хокинс в эффектном платье похвасталась стройной фигурой.

Бывшая участница британского реалити-шоу "Остров любви" Оливия Хокинс опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она появилась в новом гламурном аутфите.

Оливия Хокинс/Instagram / ©
Оливия Хокинс/Instagram

Красавица примерила золотое мини-платье, расшитое пайетками и блестками, на тонких бретельках, с пикантным декольте и бахромой. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру.

Оливия Хокинс/Instagram / ©
Оливия Хокинс/Instagram

Образ Оливия дополнила волнистой укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Оливия Хокинс/Instagram / ©
Оливия Хокинс/Instagram

Напомним, другая участница британского реалити-шоу "Остров любви" Зара Макдермотт посетила светское мероприятие в золотом платье с драпировкой, сексуальным декольте и высоким разрезом.

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Дата публикации
Просмотры
183
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