В золотом мини-платье с кружевом: канадская певица похвасталась стройными ногами на красной дорожке

20-летняя Тейт Макрей в эффектном луке вышла в свет.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards. Наше внимание на красной дорожке привлекла канадская артистка Тейт Макрей.
Красавица предстала перед фотокамерами в гламурном образе. На ней было золотое мини-платье от бренда Rabbane на тонких бретельках и с белым кружевом в зоне декольте и на подоле.
Наряд идеально подчеркнул ее стройные ноги. А еще Тейт продемонстрировала пышный и сексуальный бюст.
Аутфит Макрей дополнила золотыми босоножками на шпильках, цепочкой с бриллиантами, золотыми браслетами и кольцами с камнями. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж, длинный французский маникюр, белый педикюр и намазала ноги хайлайтером, который мерцал на свете.
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