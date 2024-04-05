В золотом мини-платье с кружевом: канадская певица похвасталась стройными ногами на красной дорожке

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards. Наше внимание на красной дорожке привлекла канадская артистка Тейт Макрей.

Красавица предстала перед фотокамерами в гламурном образе. На ней было золотое мини-платье от бренда Rabbane на тонких бретельках и с белым кружевом в зоне декольте и на подоле.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Наряд идеально подчеркнул ее стройные ноги. А еще Тейт продемонстрировала пышный и сексуальный бюст.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

Аутфит Макрей дополнила золотыми босоножками на шпильках, цепочкой с бриллиантами, золотыми браслетами и кольцами с камнями. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж, длинный французский маникюр, белый педикюр и намазала ноги хайлайтером, который мерцал на свете.

Тейт Макрей / Фото: Associated Press

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