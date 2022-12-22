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В золотом мини-платье с обнаженной спиной: Эшли Грэм в откровенном образе повеселилась на вечеринке

В золотом мини-платье с обнаженной спиной: Эшли Грэм в откровенном образе повеселилась на вечеринке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
571
Время на прочтение
1 мин
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В золотом мини-платье с обнаженной спиной: Эшли Грэм в откровенном образе повеселилась на вечеринке

Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Модель plus-size не стесняется носить смелые наряды и своим примером мотивирует делать то же самое других женщин.

Эшли Грэм опубликовала в Instagram снимки своего откровенного аутфита, в котором она сходила на вечеринку.

Модель одела золотое ассиметричное мини-платье с обнаженной спиной. Даже в таком откровенном наряде Эшли чувствовала себя очень уверенной.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Волосы Грэм собрала в пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж с золотыми тенями на веках и украсила уши золотыми серьгами-кольцами. На руках у нее были золотые кольца. Лук Грэм дополнила золотистой сумочкой.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Напомним, а на светское мероприятие в Нью-Йорке смелая Эшли выбрала черное платье-сетку с капюшоном и небольшим шлейфом, под которым на ней было черное белье.

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Дата публикации
Просмотры
571
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