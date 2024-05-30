В золотом мини-платье с одним рукавом: Люси Лью вышла на красную дорожку

55-летняя актриса Люси Лью - звезда фильма "Ангелы Чарли" - посетила мероприятие в Нью-Йорке - благотворительный гала-концерт Sesame Workshop.

Перед камерами она появилась в золотом блестящем платье длиной выше колен, которое украшало множество складок, а также необычный объемный рукав. Выполнено оно было на одно плече.

Дополнила образ Люси гламурным клатчем со стразами, босоножками на платформах и красным маникюром.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Напомним, что в этом году фильму "Ангелы Чарли" исполнилось уже 24 года и все актрисы, которые в нем снялись стали суперзвездами и сейчас занимаются не только кино. Дрю Бэрримор, например, запустила собственное шоу на телевидении, а вот 51-летняя Камерон Диас в этом году во второй раз стала мамой и рассекретила, что у нее родился сын.

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