Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин
1 мин

В золотом мини-платье с пайетками: возлюбленная Маколея Калкина в гламурном образе позировала на ивенте

37-летняя Бренда Сонг приталенным блестящим нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Автор публикации
Алина Онопа
Бренда Сонг

Бренда Сонг / © Getty Images

Супруга Маколея Калкина — Бренда Сонг — посетила мероприятие в Нью-Йорке, на котором продемонстрировала гламурный образ.

Звезда была одета в блестящее золотое платье, расшитое пайетками, приталенного силуэта и без рукавов. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Бренда Сонг / © Getty Images

Бренда Сонг / © Getty Images

Аутфит Сонг дополнила остроносыми туфлями на шпильках золотого цвета металлик.

Бренда сделала красивую прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и нюдовый маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — бриллиантовыми кольцами.

Напомним, ранее Бренда Сонг на мероприятии журнала Variety в Беверли-Хиллз появилась в льняном костюме ультрамаринового цвета.

Дата публикации
Количество просмотров
73
