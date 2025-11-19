- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В золотом мини-платье с пайетками: возлюбленная Маколея Калкина в гламурном образе позировала на ивенте
37-летняя Бренда Сонг приталенным блестящим нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Супруга Маколея Калкина — Бренда Сонг — посетила мероприятие в Нью-Йорке, на котором продемонстрировала гламурный образ.
Звезда была одета в блестящее золотое платье, расшитое пайетками, приталенного силуэта и без рукавов. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Сонг дополнила остроносыми туфлями на шпильках золотого цвета металлик.
Бренда сделала красивую прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и нюдовый маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — бриллиантовыми кольцами.
Напомним, ранее Бренда Сонг на мероприятии журнала Variety в Беверли-Хиллз появилась в льняном костюме ультрамаринового цвета.