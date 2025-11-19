В золотом мини-платье с пайетками: возлюбленная Маколея Калкина в гламурном образе позировала на ивенте

Бренда Сонг / © Getty Images

Супруга Маколея Калкина — Бренда Сонг — посетила мероприятие в Нью-Йорке, на котором продемонстрировала гламурный образ.

Звезда была одета в блестящее золотое платье, расшитое пайетками, приталенного силуэта и без рукавов. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Бренда Сонг / © Getty Images

Аутфит Сонг дополнила остроносыми туфлями на шпильках золотого цвета металлик.

Бренда сделала красивую прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и нюдовый маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки — бриллиантовыми кольцами.

Напомним, ранее Бренда Сонг на мероприятии журнала Variety в Беверли-Хиллз появилась в льняном костюме ультрамаринового цвета.