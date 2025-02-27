В золотом мини-платье со стразами: гламурная Эшли Робертс блистала перед фотографами на церемонии

Это яркое платье подчеркивало ее красивые ноги.
Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls - 43-летняя Эшли Робертс - появилась на церемонии вручения премии Metro Pride Awards 2025, которая прошла в Лондоне. Для этого светского мероприятия звезда выбрала гламурное мини-платье от бренда AGRO STUDIO.
Платье было золотого цвета и представляло собой тесный корсет с декольте, украшенный стразами, а вот юбка была короткой и с интересной драпировкой на бедрах. Образ Эшли дополнила прозрачными мюлями на каблуках, прической-пучком и ярким макияжем. В ушах у ведущей сияли серьги с бриллиантами.
Не хватало в этом образе только сумки, но, возможно, Эшли просто не взяла ее на фотосессию. Напомним, что одним из ее любимых аксессуаров является сумка от Balenciaga, с которой ее часто фотографируют. Она у ведущей есть в нескольких оттенках.
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