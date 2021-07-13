В золотом мини с фатиновым подолом: "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт на светском приеме

В золотом мини с фатиновым подолом: "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт на светском приеме

46-летняя Виктория Сильвстедт не пропускает светских мероприятий, которые проходят в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.

"Мисс Швеция" присутствовала вчера на вечеринке Chopard Gentleman's Evening в Каннах. Перед публикой и фотографами звезда появилась в коротком платье золотистого цвета с россыпью страз и камней. Платье было на бретельках, подчеркивало пышную грудь модели, а его подол был выполнен из фатиновой юбки. К аутфиту Виктория подобрала золотистые босоножки на шпильках, несколько золотых браслетов и серьги-висюльки с камнями.

Виктория Сильвстедт / Getty Images

Традиционно объемной была укладка знаменитости. Также Виктория Сильвстедт сделала насыщенный макияж глаз и накрасила губы своей любимой розовой помадой.

Виктория Сильвстедт / Getty Images

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Ранее во время Каннского кинофестиваля модель посещала показ фильма "Три этажа" и блистала перед собравшимися фотографами в нежно-розовом с сиреневым оттенком вечернем платье, которое было полностью расшито камнями. У наряда был корсет, подчеркивающий декольте "Мисс Швеции", и шлейф, который красиво развевался по дорожке.

Виктория Сильвстедт / Associated Press

Еще раньше мы видели Викторию в платье с множеством плиссированных оборок и тонким поясом на талии.

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