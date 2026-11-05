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- Шоу-бизнес
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В золотом наряде и с красной помадой: Аня Рубик в гламурном луке от Saint Laurent сияла на церемонии
43-летняя польская модель выбрала для своего выхода на публику эффектный ансамбль.
Аня Рубик в гламурном аутфите посетила церемонию CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Для светского выхода модель выбрала золотой наряд из весенне-летней коллекции 2027 года бренда Saint Laurent. Она сочетала топ с округлым вырезом и рельефной фактурой, объемную расстегнутую рубашку с длинными рукавами и широкими манжетами и юбку ниже колен с разрезом спереди и завязкой на талии.
Лук Рубик дополнила темными капроновыми колготками и золотистыми босоножками на шпильках. Главным акцентом ее образа стали массивные скульптурные серьги золотистого цвета с бордовыми камнями, напоминавшие цветы.
Аня собрала волосы сзади, нанесла макияж в смоки-айс и с красной помадой, а также сделала маникюр темно-тыквенного цвета.