В золотом наряде и с красной помадой: Аня Рубик в гламурном луке от Saint Laurent сияла на церемонии

Аня Рубик / © Getty Images

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Аня Рубик в гламурном аутфите посетила церемонию CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Для светского выхода модель выбрала золотой наряд из весенне-летней коллекции 2027 года бренда Saint Laurent. Она сочетала топ с округлым вырезом и рельефной фактурой, объемную расстегнутую рубашку с длинными рукавами и широкими манжетами и юбку ниже колен с разрезом спереди и завязкой на талии.

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Аня Рубик / © Getty Images

Лук Рубик дополнила темными капроновыми колготками и золотистыми босоножками на шпильках. Главным акцентом ее образа стали массивные скульптурные серьги золотистого цвета с бордовыми камнями, напоминавшие цветы.

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Аня собрала волосы сзади, нанесла макияж в смоки-айс и с красной помадой, а также сделала маникюр темно-тыквенного цвета.

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