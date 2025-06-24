В золотом наряде с баской: звезда «Бриджертонов» Симон Эшли на премьере "F1: Фильм"

Симон Эшли / © Associated Press

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30-летняя британская актриса Симон Эшли — звезда популярного сериала «Бриджертоны» — появилась на красной дорожке в Лондоне. Она посетила премьеру нового фильма «F1: Фильм».

Для своего выхода актриса выбрала наряд золотого цвета — изделие от Модного дома Balmain из коллекции осень-зима 2025. Топ и юбка, которые носила Эшли, были выполнены из фактурного материала и сшиты небольшими квадратами. Юбка была приталенной, а вот топ имел американскую пройму и трендовую баску, которую в последнее время можно увидеть в нарядах многих знаменитостей.

Симон Эшли / © Associated Press

Также Симон уложила волосы в красивую прическу с локонами, сделала макияж в коричневой гамме, а также добавила золотые аксессуары — серьги-кольца, часы и обула в таком цвете босоножки.

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Симон Эшли / © Associated Press

Также отметим, что Симон Эшли была утверждена на нераскрытую роль, и должна была появится в фильме, но якобы ее появление было вырезано. Также в этой картине главную роль сыграл Брэд Питт, поэтому тоже появился на мероприятии и не один, а со своей девушкой Инессы де Рамон, которая блистала перед фотографами в образе от бренда Fendi.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

В украинский прокат «F1: Фильм» выйдет 25 июня.