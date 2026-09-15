В золотом пальто и цветочной юбке: Памела Андерсон поразила ярким образом на показе Carolina Herrera

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон посетила показ бренда Carolina Herrera, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Звезда поразила всех своим эффектным ярким луком. На ней был красный топ с высоким вырезом, который она сочетала с юбкой миди с разноцветным цветочным принтом и аппликациями на черном фоне.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Сверху Памела надела золотистое пальто прямого кроя, расшитое сверкающими пайетками и бисером. Обута она была в черные лакированные туфли с острыми носками, а в руке держала небольшую черную атласную сумку с кисточками.

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Андерсон надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила большими красными серьгами, а на руке у нее было золотое кольцо. Она сделала прическу с мягкими локонами и естественный макияж с глянцевым блеском на губах.

Напомним, Памела Андерсон в минималистичном платье молочного цвета и без украшений появилась на показе Calvin Klein в Нью-Йорке.

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