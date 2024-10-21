В золотом пикантном платье: Зендея повторила культовый образ певицы Шер

Зендая произвела фурор своим луком на светской церемонии в Кливленде.

28-летняя американская актриса и певица приняла участие в церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2024 года в Rocket Mortgage Fieldhouse.

Шер и Зендея / Фото: Associated Press

Знаменитость появилась на мероприятии в смелом золотом платье с пикантным декольте, голым животом и разрезом спереди, сочетая наряд с золотыми туфлями-лодочками на каблуках.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея выглядела невероятно, отдавая дань уважения 78-летней Шер, воссоздав ее культовый образ 1972 года.

Длинные темные волосы актриса оставила распущенными, она добавила к образу тройной браслет на запястье и сделала красивый макияж. Певица Шер, которая также появилась на сцене, вероятно оценила образ своей коллеги.

Зендея / Фото: Getty Images

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