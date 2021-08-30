В золотом платье: беременная Бьянка Балти приехала в Венецию на модное шоу

Итальянская модель Бьянка Балти – одна из муз Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Модель не могла пропустить показ Dolce & Gabbana Alta Moda, который в выходные состоялся в Венеции.
Недавно Бьянка Балти намекнула своим подписчикам, что в третий раз беременна. А на показ надела золотое струящееся платье, которое скрывало интересное положении модели. На области талии наряд был декорирован поясом, также Бьянка надела золотое колье из камней и такие же серьги, а в руках держала золотой клатч.
Волосы модель собрала в высокий пучок, макияжа на ее лице было почти не видно, сфотографировали звезду на катере, когда она прибывала на модное шоу.
Напомним, показ Dolce & Gabbana также посетили Хелен Миррен, Дженнифер Лопес, Ленни Клум, Сиара, Биби Рекса и многие другие знаменитости.
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