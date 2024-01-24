Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В золотом платье без бретелек: София Вергара подчеркнула пышный бюст и блистала на премьере сериала

В золотом платье без бретелек: София Вергара подчеркнула пышный бюст и блистала на премьере сериала

София Вергара / Фото: Getty Images

София Вергара посетила премьеру сериала в котором сыграла главную роль.

На показ драматического мини-сериала "Гризельда" от Netflix в The Fillmore Miami Beach во Флориде актриса приехала в золотом макси-платье без бретелек от Ralph Lauren.

К наряду София Вергара подобрала два широких золотых браслета на запястье и серьги-висюльки. Длинные волосы распустила и слегка накрутила локонами, а также сделала макияж глаз с пышными ресницами и матовой помадой подчеркнула губы.

София Вергара / © Getty Images
София Вергара / Фото: Getty Images

Эта художественная интерпретация реальных событий рассказывает историю Гризельды Бланко, которая переехала из Медельина в Майами и стала "Крестной матерью" местной наркоимперии.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация