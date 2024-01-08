В золотом платье Christian Dior: Элизабет Дебики блистала на "Золотом глобусе"

Австралийская актриса Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Диану в шестом сезоне сериала "Корона", появилась вчера на церемонии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.

Элизабет Дебики вышла на красную дорожку в золотистом макси-платье на тонких бретельках из кутюрной коллекции Christian Dior осень-зима 2023, дополнив образ макияжем почти без макияжа, несколькими украшениями на шее, лаконичным браслетом на запястье и кольцом на пальце.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Актриса любит бренд Christian Dior и на его парижском показе Дебики появилась в белой майке в рубчик от Christian Dior, черной кожаной юбке с высокой талией тоже от этого бренда, дополнив образ прозрачными черными туфлями-лодочками на шпильке и лаконичной черной сумкой на короткой ручке.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Кстати, саму коллекцию, которую тогда представил бренд, мы вам показывали ранее.

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