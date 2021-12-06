В золотом платье Dolce & Gabbana с декольте: Скарлетт Йоханссон посетила с мужем церемонию

В золотом платье Dolce & Gabbana с декольте: Скарлетт Йоханссон посетила с мужем церемонию

На красной дорожке все взоры били прикованы лишь к Скарлетт.

36-летняя звезда фильма "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон посетила вместе с мужем Колином Джостом 44-ю церемонию вручения Премии центра Кеннеди в Вашингтоне. Награда вручается с 1978 года в декабре лицам, занимающимся исполнительским искусством, за их вклад в развитие американской культуры.

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Для мероприятия Скарлетт выбрала золотое платье от Dolce & Gabbana, которое было полностью расшито крупными пайетками. Украшало наряд глубокое V-образное декольте и несколько драпировок на талии. Образ она дополнила босоножками со стразами, бриллиантовым чокером, серьгами-пусетами и макияжем с акцентом на глазах.

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Традиционно эту церемония также посещает и президент США. Но вот Дональд Трамп на ней не появлялся за время своей каденции, поэтому появление Джо Байдена и его супруги в президентской ложе стало настоящим событием.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

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