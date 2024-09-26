В золотом платье с вырезом и белой шубе: Жасмин Тукс в образе Mob Wife сверкнула сосками

Жасмин Тукс посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды. И если большинство звездных красоток выбрали для своего появления прозрачные наряды, то Жасмин сделала ставку на платье с глубоким декольте без белья.

Тукс продемонстрировала эффектный образ в стиле Mob Wife. На ней было золотое шелковое белье платье макси на тонких бретельках и с глубоким вырезом. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

Лук Тукс дополнила объемной белой шубой, спущенной с плеч. Модель уложила волосы в локоны, сделала макияж с черными стрелками и бордовой помадой и завершила аутфит массивными золотыми серьгами.

Напомним, Жасмин Тукс на соревнования по волейболу пришла в черном мини-платье от Reformation, с молочной сумкой Birkin от Hermès из крокодиловой кожи, в туфлях от Loro Piana и полосатом жакете Veronica Beard.

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