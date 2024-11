В золотом платье и белых гольфах: Кайя Гербер надела странный наряд на мероприятие

23-летняя американская модель Кайя Гербер, которая оказалась в этом году среди влиятельных молодых людей, которых издании Time внесло в список Time 100 Next, опять появилась на публике. Девушка посетила мероприятие проводимое изданием The Hollywood Reporter и компанией Instagram: Next Gen 2024.

Она оделась довольно странно, поскольку выбрала наряд, который состоял из золотого мини-платья и накидки. Оба изделия были расшиты бисером, пайетками и различными бусинами.

Лук девушки дополняли белые гольфы с узором и лиловые туфли с большими бантами. Также Кайя уложила волосы в элегантные локоны и сделала яркий макияж.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Этот образ разительно отличался от выбранного девушкой недавно. На одно из мероприятий модель надела белое платье своей матери Синди Кроуфорд. Бандажное белое платье было от французского Модного дома Hervé Leger. Наряд ее мать надевала в 1993 году на красную дорожку "Оскара".

