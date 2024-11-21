Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В золотом платье и белых гольфах: Кайя Гербер надела странный наряд на мероприятие

В золотом платье и белых гольфах: Кайя Гербер надела странный наряд на мероприятие

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Известная модель удивила выбором наряда и аксессуаров.

23-летняя американская модель Кайя Гербер, которая оказалась в этом году среди влиятельных молодых людей, которых издании Time внесло в список Time 100 Next, опять появилась на публике. Девушка посетила мероприятие проводимое изданием The Hollywood Reporter и компанией Instagram: Next Gen 2024.

Она оделась довольно странно, поскольку выбрала наряд, который состоял из золотого мини-платья и накидки. Оба изделия были расшиты бисером, пайетками и различными бусинами.

Лук девушки дополняли белые гольфы с узором и лиловые туфли с большими бантами. Также Кайя уложила волосы в элегантные локоны и сделала яркий макияж.

Кайя Гербер / © Getty Images
Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Этот образ разительно отличался от выбранного девушкой недавно. На одно из мероприятий модель надела белое платье своей матери Синди Кроуфорд. Бандажное белое платье было от французского Модного дома Hervé Leger. Наряд ее мать надевала в 1993 году на красную дорожку "Оскара".

Читайте также: 

«Молоковоз наедет»: Тина Кароль публично подколола Светлану Лободу! – ЖВЛ представляет

«Молоковоз наедет»: Тина Кароль публично подколола Светлану Лободу! – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация