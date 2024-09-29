В золотом платье и босоножках на платформе: эффектная Сальма Хайек приехала на показ

Супруги посетили показ коллекции McQueen весна/лето 2025. 58-летняя Сальма выглядела гламурно в сверкающем золотом платье с пайетками и обута в золотых босоножках на платформе и каблуках. Хайек сделала красный педикюр и светлый маникюр, красиво уложила волосы и сделала выразительный вечерний макияж. В ушах у нее были серьги-висюльки, а на пальце кольцо с камнем.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Франсуа выглядел тоже очень стильно в синем полосатом пиджаке, темно-синем джемпере и в черных джинсах, а обут в кожаные туфли. Пару запечатлели в первом ряду на шоу, когда они держали друг друга за руки и о чем-то беседовали.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как первая леди Брижит Макрон побывала на показе коллекции весна 2025 Модного дома Balmain.

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