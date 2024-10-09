В золотом платье и компании дочери-красавицы: Брук Шилдс посетила премию "Женщина года"

Во вторник, 8 октября, в Нью-Йорке состоялось вручение премии журнала Glamour "Женщина года". Гламурное мероприятие посетили многие мировые знаменитости.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Среди гостей церемонии блистала звезда первой экранизации романа "Голубая лагуна" 59-летняя актриса Брук Шилдс. Она вышла на красную дорожку в потрясающем золотом платье полностью расшитом пайетками.

На юбке у ее платья был высокий разрез, демонстрирующий ноги, а также красивые золотые туфли на каблуках. Образ дополнил макияж, роскошная прическа с локонами, а также множество золотых украшений.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

На церемонию актриса пришла со своей 21-летней дочерью Роуэн Фрэнсис Хенчи. Они позировали вместе для фото, обнимались и мило улыбались перед камерами.

Брук Шилдс с дочерью / Фото: Associated Press

На девушке было белое платье-бюстье расшитое серебристыми цветами и листьями.

Брук Шилдс с дочерью / Фото: Associated Press

Это появление звезды на красной дорожке произошло после ее операции. Напомним, что летом она не могла носить каблуки, поэтому появилась на вручении премии "Тони" в желтых кроксах.

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