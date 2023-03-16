В золотом платье и массивной обуви: Кира Найтли на шоу в Нью-Йорке

В фильме Найтли играет репортера Лоретті Маклафлин, которая первой рассказала историю и связала, казалось бы, не связанные между собой убийства.

На шоу актриса приехала в золотом платье ниже колен с объемными рукавами, дополнив наряд массивной обувью на платформе и каблуках и со шнуровкой. Кира распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Кира Найтли / Фото: Getty Images

Днем ранее Кира Найтли вместе с командой фильма посетила спецпоказ фильма в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Там Кира появилась в черном корсетном платье от Vivienne Westwood и босоножках на платформе и высоких каблуках.

Кира Найтли / Фото: Associated Press

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