В золотом платье и массивной обуви: Кира Найтли на шоу в Нью-Йорке

Британская актриса Кира Найтли посетила вчера The Tonight Show, куда приехала рассказать про свой новый фильм "Бостонский душитель".
В фильме Найтли играет репортера Лоретті Маклафлин, которая первой рассказала историю и связала, казалось бы, не связанные между собой убийства.
На шоу актриса приехала в золотом платье ниже колен с объемными рукавами, дополнив наряд массивной обувью на платформе и каблуках и со шнуровкой. Кира распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
Днем ранее Кира Найтли вместе с командой фильма посетила спецпоказ фильма в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Там Кира появилась в черном корсетном платье от Vivienne Westwood и босоножках на платформе и высоких каблуках.
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