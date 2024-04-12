В золотом платье и массивных серьгах: очаровательная Анджелина Джоли вышла на красную дорожку

Анджелина Джоли посетила премьеру бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" - спектакля-адаптации одноименного криминального фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. В этом проекте актриса являлась продюсером.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На красной дорожке она появилась в луке золото-коричневого цвета, который включал элегантное однотонное шелковое платье-комбинацию и коричневую накидку-кейп

Дополняли ее наряд туфли на каблуках трендового оттенка марсала, а также массивные серьги в ушах в виде ромбов, кольцо с огромным бриллиантом и клатч.

Анджелина Джоли, а на заднем фонее ее сын и дочь / Фото: Associated Press

Волосы Анджелина уложила в любимую объемную прическу с легкими локонами, а также завершила лук красной помадой на губах, которую она носит крайне редко.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Это мероприятие с суперзвездой посетили двое из ее шести детей - дочь Вивьен и сын Пакс.

Анджелина Джоли, а на заднем фонее ее сын и дочь / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли и ее дочь / Фото: Associated Press

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