В золотом платье и массивных серьгах: очаровательная Анджелина Джоли вышла на красную дорожку

Голливудская суперзвезда выбрала для мероприятия однотонный наряд.
Анджелина Джоли посетила премьеру бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" - спектакля-адаптации одноименного криминального фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. В этом проекте актриса являлась продюсером.
На красной дорожке она появилась в луке золото-коричневого цвета, который включал элегантное однотонное шелковое платье-комбинацию и коричневую накидку-кейп
Дополняли ее наряд туфли на каблуках трендового оттенка марсала, а также массивные серьги в ушах в виде ромбов, кольцо с огромным бриллиантом и клатч.
Волосы Анджелина уложила в любимую объемную прическу с легкими локонами, а также завершила лук красной помадой на губах, которую она носит крайне редко.
Это мероприятие с суперзвездой посетили двое из ее шести детей - дочь Вивьен и сын Пакс.
Читайте также:
- Это было до Брэда Питта: три романа Анджелины Джоли, о которых вы не знали
- Что посмотреть: 5 фильмов с Анджелиной Джоли
- Биография Анджелины Джоли