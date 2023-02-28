В золотом платье и металлическом чокере: Тесса Томпсон на премьере фильма о боксере

Корсетный верх наряда красиво подчеркивал ее стройную фигуру.
В Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ третьей части драматического фильма о боксере "Крид". На красную дорожку мероприятия вышли звезды картины, среди которых была и 39-летняя актриса Тесса Томпсон.
Знаменитость появилась перед камерами в приталенном золотом платье от бренда Wiederhoeft, которое было представлено совсем недавно в коллекции осень-зима 2023.
Платье было полностью расшито бисером, а декольте украшала драпировка. Бретелек у платья не было, но вот сзади был высокий разрез на юбке.
Образ актриса дополнила черными туфлями-лодочками, металлическим чокером и несколькими золотыми кольцами.
Также она сделала маникюр в черном оттенке и уложила волосы в легкую волну.
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