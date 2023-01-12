В золотом платье и на каблуках: эффектную Приянку Чопру сфотографировали после презентации косметики

Актриса и обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра попала под прицел фотографов в Лондоне, в престижном районе, после гламурной вечеринки, организованной косметическим брендом Max Factor, который выпустили с Чопрой совместную коллекцию.

Для Приянки это сотрудничество с Max Factor стало первым. На презентации коллекции косметики модель рассказала о новинках, а также эффектно появилась перед гостями.

Некоторыми кадрами с мероприятия Max Factor поделились с подписчиками в Instagram.

Для вечеринки бывшая "Мисс мира" надела золотое платье до колен с эффектным декольте и рюшем на юбке. Дополнили лук Приянки яркий макияж и туфли-лодочки в золотом цвете.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

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