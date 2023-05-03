В золотом платье и платиновом парике с локонами: Lizzo в гламурном луке сходила на афтепати

35-летнюю рэп-исполнительницу просто не узнать в новом образе.

Эпатажная Lizzo опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она посетила афтепати Met Gala.

Рэперша выбрала золотое платье от Paco Rabanne с широкими рукавами, вырезом на животе и разрезом на юбке.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Аутфит Lizzo дополнила платиновым париком с локонами и вечерним макияжем с акцентом на глазах. В ушах у нее были массивные золотые серьги-кольца. Длинный маникюр завершил лук звезды.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

А на ковровой дорожке Бала Института костюма музея Метрополитен Lizzo предстала в черном платье со шлейфом и разрезом, украшенным каркасом из жемчуга. Рэперша сделала прическу и макияж с черными стрелками. Аутфит она дополнила массивными жемчужными серьгами, браслетами и черными перчатками с обрезанными пальцами, расшитым жемчугом и цепочками.

Lizzo / Фото: Associated Press

Напомним, а Дженнифер Лопес надела на афтепати приталенную черную юбку и блузу с рукавами-флаттерами, которые дополнила туфлями Christian Louboutin на очень высоком каблуке и платформе.

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