В золотом платье и с цветами в волосах: Элизабет Дебики блистала на Met Gala

Дебики, которая прославилась благодаря роли принцессы Дианы в сериале "Корона", блистала среди других приглашенных хозяйкой вечера Анной Винтур гостей на красной дорожке светского мероприятия.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

В этом году тема выставки звучит как "Спящие красавицы: возрождение моды", а вот тема дресс-кода самого бала звучит как "Сад времени".

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Элизабет Дебики появилась на дорожке в золотом платье без бретелек со шлейфом от Christian Dior, дополнив образ цветочным аксессуаром в волосах и золотыми серьгами тоже в виде цветков. Актриса сделала выразительный макияж глаз, нанеся на веки золотые тени и совсем немного подчеркнула губы. Также знаменитость сделала нюдовый маникюр и надела кольцо в виде цветка на палец.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Напомним, среди гостей также появилась звезда "Секса в большом городе" - актриса Сара Джессика Паркер. Она выбрала для своего выхода наряд от бренда Richard Quinn.

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