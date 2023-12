В золотом платье и с массивными серьгами: эффектная Дженнифер Лопес на обложке глянца

54-летняя актриса, певица и бизнес-леди – Дженнифер Лопес – стала главной звездой свежего номера американского глянца. На обложке она появилась в золотом платье Ralph Lauren на одно плечо и в массивных серьгах Schiaparelli. Волосы ее были собраны в гладкий низкий пучок, а на лице был макияж с акцентом на глаза.

Также Джен примерила другие эффектные наряды: черное обтягивающее платье с прозрачным декольте, черное бархатное платье с одним рукавом, а также латексный боди, который дополнила красной фатой.

Сейчас Лопес занимается продвижение своего первого за много лет студийного альбома под названием "This Is Me… Now". Его релиз запланирован на 16 февраля 2024 года, и он будет включать в себя 13 треков.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес подчеркнула красивую фигуру платьем от польского бренда. Она надела нюдовое обтягивающее платье с кулиской по всей длине и тканевым цветком у шеи от польского бренда Magda Butrym из коллекции весна-лето 2024.

