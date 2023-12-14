В золотом платье и с микросумкой: топ-модель Лаис Рибейро продемонстрировала красивый вечерний образ

33-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Лаис Рибейро - посетила мероприятие, организованное брендом Dolce&Gabbana и платформой Farfetch.

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Для выхода в свет Лаис выбрала красивое закрытое золотистое платье, которое дополнила черной микросумкой Dolce&Gabbana, босоножками на высоких каблуках и серьгами с крупными каплевидными жемчужинами. Волосы девушка собрала в низкий хвост, а в макияже сделала акцент на винной помаде.

Лаис Рибейро / Фото: Instagram Лаис Рибейро

Напомним, летом прошлого года Лаис Рибейро вышла замуж. Она связала себя узами брака с бывшим профессиональным баскетболистом Жоакимом Ноа во время романтической свадьбы на пляже перед их близкими друзьями и семьей в ее родной стране Бразилии.

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