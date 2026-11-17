Керри Вашингтон / © Associated Press

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Американская актриса Керри Вашингтон посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby Gala, который состоялся в Западном Голливуде. Для выхода на красную дорожку звезда сериала «Скандал» выбрала эффектный наряд от Oscar de la Renta.

Керри Вашингтон / © Associated Press

49-летняя актриса появилась в золотом платье из коллекции осень-зима 2026. Модель без рукавов отличалась необычным декором: весь наряд был украшен множеством тонких мерцающих нитей бахромы, которые красиво двигались при каждом шаге и создавали эффект сияющего водопада.

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Образ Керри дополнила золотистыми босоножками Gianvito Rossi, бронзовым клатчем и изящными серьгами. Особое внимание привлекла и прическа актрисы — короткое каре с эффектом «мокрой» укладки, которое подчеркнуло ее черты лица.

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Керри Вашингтон / © Associated Press

Также среди гостей мероприятия были замечены Кэти Перри и Джастин Трюдо, а также модель Миранда Керр с мужем-миллиардером.

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